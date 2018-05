Blokspot in de kerk en het jeugdhuis 18 mei 2018

02u55 0

Vanaf maandag 21 mei kunnen studenten opnieuw komen blokken in de meest rustige en inspirerende omgeving die Gooik kan bieden, namelijk de Sint-Niklaaskerk. Dagelijks zijn de deuren open van 8 tot 22 uur.





"We starten opnieuw in de kerk van Gooik en hopen daarenboven ook het jeugdhuis 'Guuk' dat slechts enkele meters verder gevestigd is, open te houden, met een maximaal aantal plaatsen. Daarom zoeken we nog een aantal verantwoordelijken die gedurende enkele dagen mee een oogje in het zeil kunnen houden", vertelde schepen van jeugd Simon De Boeck(CD&V).





Wil je als verantwoordelijke hieraan meewerken geef dan snel een seintje aan: joost.dedoncker@gooik.be. (MCT)