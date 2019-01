Blokspot bijna elke dag volzet

Marc Colpaert

03 januari 2019

12u18 3

De blokspot in het jeugdhuis Guuk is bijna elke dag volzet en op sommige dagen zitten er tot 30 personen aan het blokken. In de winterperiode is het jeugdhuis de plaats voor de blokspot in Gooik. “We mogen opnieuw niet klagen van de opkomst in de blokspot. Elke dag zitten er zeker 20 tot 25 personen en al enkele keren was de blokspot volzet”, vertelde Joost Dedoncker

stafmedewerker Jeugd van Gooik. Wanneer wij ter plaatse komen tellen wij 31 personen die in een doodse stilte aan het studeren zijn. Omdat er niet voldoende plaats is zijn er zelfs enkele studenten die zich op het podium in de zetels hebben gezet. “Omdat de drie blokspotverantwoordelijken op tijd laten weten wanneer de blokspot bijna vol zit en we via Facebook ‘blokspot Gooik’ melden dat hij vol zit, hebben we ter plaatse nog geen studenten moeten weigeren”, laat Joost ons weten . Wie nog gebruik wil maken van deze blokspot, moet dus zeker tijdens de vakantieperiode elke dag opnieuw vroeg van de partij zijn om een plaatsje te bemachtigen. MCT