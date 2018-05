Bloemenakker moet bijtjes lokken voor fruitteelt 05 mei 2018

02u50 0 Gooik In plattelandscentrum Paddenbroek werd gisteren het biodiversiteitsproject 'Gooiks Fruit' voorgesteld. Dat gebeurde met het symbolisch inzaaien van een bloemenakker.

Gooik was tot eind 1960 gekend voor de vele hoogstamfruitboomgaarden in de gemeente. Dat fruit werd verkocht in Brussel. Met dit project willen de gemeente en het Regionaal Landschap mensen opnieuw aansporen om hoogstamboomgaarden aan te leggen. "Wij willen minstens vijftien nieuwe boomgaarden op ons grondgebied", zegt burgemeester Michel Doomst (CD&V). "En we willen mensen ook helpen om oude boomgaarden te herstellen." Omdat fruitbomen bijen nodig hebben voor de bestuiving, kwam gedeputeerde Tie Roefs een eerste bloemenakker inzaaien. (MCT)