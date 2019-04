Birger van The Flavor Shop investeerde fors in e-commerce

Marc Colpaert

09 april 2019

16u05 0

De Flavor Shop uit Gooik gaat meer inzetten op de e-commerce en investeerden daarom in een ‘packshotcreator’ een soort mini-studio, voor een totaal bedrag van 20.000 euro. Op deze manier geraken de meer dan 3.000 verschillende artikels vlugger online. Birger Vanacker en Steven Piens hebben sinds enkele jaren met hun zaak The Flavor Shop hun eigen ‘tempel van de smaak’ in Gooik. In een groot winkelpand langs de Edingsesteenweg kan de bezoeker er terecht om tal van kruiden, specerijen, olijfolie, delicatessen, maar ook gin tonic en andere sterke dranken te vinden. “Nu we sinds vorig jaar op een andere en ruimere locatie zitten, kunnen wij nog meer producten uitstallen”, vertelde Birger. Om meer in te zetten op de e-commerce wilden ze in eerste instantie hun website verder uitbreiden. “Wij hebben vandaag meer dan 3.000 verschillende artikels in onze shop. Om deze op een gemakkelijke manier te laten fotograferen, hebben wij nu een packshotcreator aangekocht. Zo kunnen we op een vlugge manier zelf onze artikels in een soort van mini-studio fotograferen, om de foto’s nadien op onze website te plaatsen”, vertelde Birger. De investering is wel zwaar, want de kosten lopen op tot 20.000 euro. “Wij moesten dit wel doen want steeds meer mensen shoppen online en we willen onze klanten dan ook een goede service blijven geven”, zei Birger. Meer info op: www.theflavorshop.be