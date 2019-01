Bioschuurke verwent zijn klanten Marc Colpaert

30 januari 2019

Bij de natuurvoedingswinkel’t Bioschuurke in Oetingen kregen de klanten een drankje en een hapje aangeboden voor het nieuwe jaar, een traditie die nu al 10 jaar aan de gang is. Bij ’t Bioschuurke staan ze garant voor (h)eerlijke bioproducten. Ze willen producten aanbieden die met respect voor mens en natuur geproduceerd zijn. Daarnaast bieden ze fruit aan van eigen teelt en ook eigen gemaakte producten zoals fruitsap en confituur. Zoals elke zaak vroeger gaf ook deze natuurvoedingswinkel een geschenkje aan hun klanten bij het begin van elk nieuw jaar. “Ongeveer tien jaar geleden zijn we daarmee gestopt, we wisten niet goed meer wat te geven aan onze klanten en dus organiseerden wij vanaf dan een speciale dag in januari. Die dag krijgen de mensen een drankje en mogen ze proeven van de vele lekkernijen die de mensen bij ons kunnen vinden”, vertelde Danny Billens. En het concept sloeg aan want steeds meer mensen vonden de weg naar dit jaarlijks evenement. “Wij vragen aan onze klanten dan ook om hun man of vrouw mee te brengen die dag en gezellig even iets te komen nuttigen in onze zaak”, aldus Marlies Billens.