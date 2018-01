Bewoners van de Strijlandstraat klinken op nieuwe jaar 02u29 15 Foto Marc Colpaert

In de bocht van de Strijlandstraat en de Terhagenstraat in Gooik kwamen de buurtbewoners samen om iedereen een gelukkig nieuw jaar te wensen. Ze zijn al een tijdje terug met deze traditie gestart.





"Wij organiseren ieder jaar een buurtfeest waar heel wat mensen op af komen. Sinds enkele jaren organiseren wij tevens een soort nieuwjaarsreceptie in onze buurt. Het is een leuk moment en zo kunnen de meeste mensen elkaar een gelukkig nieuwjaar wensen", vertelde Dieter Vandersteen.





Er werd aan de gemeente een grote tent gevraagd waar alle bezoekers met elkaar een glaasje mochten drinken. In totaal meer dan vijftig personen kwamen langs om het jaar goed van start te gaan.





(MCT)