Bewoners De Ketelberg ruimen De Paddenbroek op 08 mei 2018

02u28 0

François en Boris, bewoners van De Ketelberg uit Lennik, hebben de handen uit de mouwen gestoken in De Paddenbroek in Gooik. Samen met enkele andere vrijwilligers ruimden ze het educatief reservaat op. Al enkele jaren komen mensen van De Ketelberg als dagbesteding tal van klusjes doen in De Paddenbroek. "Deze mensen met een verstandelijke beperking, kijken er echt naar uit", vertelde Joke.





Gisteren raapten Boris en François met pastoor en landbouwer Piet Crispeels en zijn zus Georgette de gesnoeide takken aan het bij elkaar. "Ze werken heel goed en het is hier natuurlijk wel een hele mooie, rustige omgeving", zei Crispeels. (MCT)