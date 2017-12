Betonvakken worden hersteld 02u29 0

De gemeente zal volgend jaar een reeks betonstroken in bepaalde straten laten herstellen. "We kregen heel wat klachten van bewoners uit de Wijngaardstraat, Terlostraat, Koekoekstraat en Strijlandstraat over trillingen en lawaaihinder door de slechte betonvakken", zegt schepen van Openbare Werken Herman Anthoons (CD&V). In het verleden waren ook al ingrepen nodig in die straten, maar in afwachting van de nieuwe riolering en bijhorende wegeniswerken wil de gemeente nu toch de slechtste vakken nog aanpakken. De kostprijs wordt geraamd op 200.000 euro. Normaal gezien kunnen de werken in het voorjaar van 2018 starten. (MCT)