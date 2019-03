Bestuurders vinden de weg naar de parkeerstrip in centrum Marc Colpaert

03 maart 2019

Steeds meer personen plaatsen hun wagen op de nieuwe parkeerstrip in het centrum van Gooik. Nadat de werken van start zijn gegaan in het centrum van Gooik sneuvelden er een tiental parkeerplaatsen en dit tot zeker half april. Gelukkig beschikken de mensen over een extra parkeerplaats, waar een veertigtal voertuigen een plaatsje vinden. En dat loopt, want op zondag stonden er een vijftiental voertuigen op deze nieuwe parkeerstrip. Al moeten er nog enkele kleine werkjes worden uitgevoerd. Zoals het plaatsen van twee laadpalen voor electrische wagens en aan de ingang komt er nog een bord met daarop het aantal nog vrije parkeerplaatsen op deze parkeerstrip. MCT