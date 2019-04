Bestel nu je kippen aan halve prijs Marc Colpaert

18 april 2019

09u06 2

De gemeente Gooik stapt ook dit jaar in het kippenproject ‘Kukeleku’ en wilt op deze manier hun inwoners er toe aanzetten om kippen te houden en deze goedkoop aan te kopen. Kippen zijn prettig gezelschap in je tuin. Ze leggen eieren en helpen bij het verwerken van heel wat van je organisch afval. Daarom investeert de gemeente Gooik al meer dan 10 jaar in dit kippenproject, dat er door de jaren heen voor zorgde dat de afvalberg (GFT) in de gemeente heel wat kleiner werd. Elk jaar worden dan ook enkele honderden kippen aangekocht door de inwoners. Na de financiële tegemoetkoming door de gemeente (ongeveer 50 % van de kostprijs) kan elk Gooiks gezin 3 bruine legkippen kopen aan de prijs van 3,34 euro per kip. Indien u meer kippen wenst kan u dit voor de prijs van 6,68 euro per kip. Kippen bestellen kan heel eenvoudig via de gemeentelijke website www.gooik.be, voor verdere informatie bel naar de milieudienst op het gemeentehuis, Filip Mignon op het nummer 02/532.41.56.