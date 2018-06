Bejaarde vrouw komt in gracht terecht 27 juni 2018

02u40 0 Gooik In de Langestraat in Oetingen, aan de grens met Kester, is maandagavond rond 22 uur een 83-jarige vrouw uit Herfelingen zwaargewond geraakt bij een ongeval.

Het slachtoffer, de weduwe van Olympia-oprichter Kamiel Van Impe, kwam met haar Audi A4 uit de richting van Herfelingen gereden. Om een nog onbekende reden ging ze rechtdoor in een bocht en kwam ze in de gracht aan de linkerkant van de rijbaan terecht.





Aan de politie verklaarde de vrouw dat het ongeval gebeurde toen ze een fietser begon in te halen. De wagen belandde in de gracht en kwam daar tot stilstand tegen een duiker.





De brandweer kwam ter plaatse om de tachtiger uit haar wrak te helpen. Ze werden buiten levensgevaar overgebracht naar het UZ Brussel.





(TVP)