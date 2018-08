Beelden van Kester in nieuw boek 31 augustus 2018

Viviane Musch-Heuwelx uit Kester en de Heemkundige Kring uit Gooik zullen ter gelegenheid van Open Monumentendag een nieuw boek voorstellen over Kester. Viviane verzamelde al jaren oude prentkaarten van haar dorp, daarnaast maakte ze nieuwe beelden van de huidige situatie. Ze broedde al lang op een plan om een boek uit te werken en contacteerde de Heemkundige Kring van Gooik. Het resultaat draagt de titel: 'Kester, vroeger en nu. Een vleugje eeuwigheid'. Ook de verdwenen monumenten, gebouwen of beelden van Kester worden besproken. Het boek wordt op 9 september voorgesteld, ter gelegenheid van Open Monumentendag om 14 uur in het café 'Het Jagershof' in Kester. (MCT)