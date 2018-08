Beachvolleybal voor de kerk 16 augustus 2018

Op zaterdag 25 augustus wordt er opnieuw een groot beachvolleybal tornooi georganiseerd in het centrum van Gooik. Het wordt een ontspannende en zwoele namiddag met muziek en drank in samenwerking met het Zomercafé. Een ploeg bestaat idealiter uit vier spelers. Schrijf u snel in met vermelding van de ploegnaam en het aantal deelnemers. De prijs bedraagt 15 euro per ploeg. Ook wie niet speelt, kan rustig genieten van de beachbar, die open is van 14 tot 20 uur. Inschrijven kan via : https://www.facebook.com/events/231146467423655/?ti=icl





(MCT)