Beachvolley in het centrum 06 september 2018

Ter hoogte van het centrum van Gooik werden enkele tonnen zand aangevoerd voor het tijdelijk beachvolleybalterrein. Jan Vanderhoeven en Simon De Boeck organiseerden dit toernooi, in samenwerking met het Zomercafé van Koenraad Goddeau, die zorgde voor het nodige vocht. In totaal waren acht ploegen van de partij. Het werd vooral een sportieve bedoening, waar deelnemen belangrijker was dan winnen. Naast de spelers kwamen ook tal van mensen een kijkje nemen en genoten ze van een drankje onder het nieuwe zeilscuptuur in het centrum.





(MCT)