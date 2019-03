BE-Alert nu toch goedgekeurd Marc Colpaert

27 maart 2019

13u49 3 Gooik Op de gemeenteraad van 26 maart is een voorstel van de N-VA fractie goedgekeurd om de gemeente Gooik in te schrijven op het waarschuwingskanaal BE-Alert. Dit systeem alarmeert mensen via SMS, telefoon, mail of sociale media over incidenten en situaties van algemeen belang.

Op de gemeenteraad van februari werd het voorstel van de N-VA nog weggestemd. Het was gemeenteraadslid en lid van de zonale Politieraad Jason Broodcoorens (N-VA) die toen het initiatief nam. Hij is nu tevreden met de afloop. “Aanvankelijk werd ons punt weggestemd in een vorige gemeenteraad, maar nu zijn we toch met de hele gemeenteraad tot een consensus gekomen om van start te gaan met dit systeem.”

Onlangs besloot ook het politiecollege om over te stappen op BE-Alert om berichten van de Buurtinformatienetwerken in het Pajottenland te verzenden. “Een logische beslissing, die wij enkel kunnen aanmoedigen”, besluit Jason. “Wij hebben ons daadwerkelijk ingeschreven voor dit systeem. Maar daarnaast gaan we ook laten nagaan of we via een SMS-systeem, socio-culturele activiteiten kunnen doorspelen aan de inwoners, want dit is via BE-Alert niet mogelijk”, voegt burgemeester Michel Doomst(CD&V) toe.