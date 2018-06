Baby Florence ontdekt haar eigen appelboom 21 juni 2018

Gooik De gemeente Gooik heeft dit jaar 37 koppels uitgenodigd in educatief centrum De Paddenbroek om er de geboorteboom van hun kindje te ontdekken.

De uitgenodigde koppels hebben allemaal vorig jaar een kindje gekregen. Bij hen ook Fabian Van Dijk en Stefanie De Smedt, die samen met dochtertje Florence naar Paddenbroek afzakten. Na een drankje maakten ze daar kennis met de geboorteboom van de kleine meid. "We zijn hier al enkele keren geweest", klinkt het. "Maar nu onze dochter hier een eigen boompje heeft, zullen we dat nog vaker doen. Paddenbroek is voor ons de ideale plaats om even te ontspannen. En het is een appelboom, dus we kunnen elk jaar wat appeltjes komen plukken. (lacht)" (MCT)