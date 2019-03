Arne kan kiezen uit meer dan 3.500 strips Zijn favoriete strips zijn die van Jommeke Marc Colpaert

07 maart 2019

Arne Vanderlinden uit Oetingen is een grote fan van strips en zeker de strips van zijn held Jommeke. Hij komt dan ook regelmatig met zijn mama naar de Gooikse bibliotheek, waar ze uit niet minder dan 3.500 strips kunnen kiezen. Rond het jaar 1970 werd door toedoen van de bibliothecaris Jean-Paul De Loecker de eerste strips aangekocht voor de bibliotheek. “In die tijd kon men bijna in geen enkele bibliotheek een strip vinden. De algemene tendens toen was, dat een strip niet thuishoorde in de bibliotheek, een strip was slecht”, zei Jean-Paul. Aangezien hij zelf - vandaag nog steeds - een stripfanaat is, met ruim 8.000 strips in zijn bezit, legde hij de kritiek naast zich neer en zo werd het aantal strips door de jaren heen steeds groter in de bib van Gooik. “Ik ben vandaag nog steeds blij dat ik toen doorgezet heb en de volgende jaren heel wat strips heb aangekocht voor de bibliotheek. Want vandaag heeft iedere bib wel een reeks strips, maar weinigen zullen zo een uitgebreide collectie hebben als die in Gooik”, laat de nu gepensioneerde bibliothecaris ons weten. En Arne Vanderlinden is daar uitermate blij mee. “Ik kom heel graag naar hier om enkele strips van Jommeke mee naar huis te nemen, ik vind die strips echt wel tof”,zegt Arne. Mama Cindy kan dit alleen maar beamen: “Hij leest meer strips dan boeken en ik durf de strips die Arne kiest ook af en toe eens lezen, dat brengt je terug naar je eigen kindertijd”, lacht Cindy. “Wij hebben vandaag heel wat strips en zelfs verschillende reeksen voor volwassenen en ik kan u verzekeren dat deze heel frequent uitgeleend worden”, verklaarde bibliotheekmedewerkster Patsy Van Londerseele. MCT