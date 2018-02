Archeologen vinden deel van Romeins villaterrein 21 februari 2018

02u32 0

Bij een archeologisch onderzoek van het Vlaams Erfgoed Centrum (VEC) langs de Kwadebeekstraat in Leerbeek is een deel van een villadomein van bijna 2.000 jaar geleden uit de Romeinse periode ontdekt. Op het terrein worden binnenkort de werken gestart voor de bouw van 10 sociale huurappartementen en 15 koopwoningen. Alvorens deze werken van start gingen mochten archeologen het terrein onderzoeken. Ten zuiden van de Bosbeek stuitten ze op een villadomein uit de Romeinse periode.





"Het was een boerenbedrijf met stenen woning van de eigenaar. Zijn boerderij was gebouwd op een fundering van ijzerzandsteen, wellicht aangevoerd van de Kesterheide, met vermoedelijk een houten dak", vertelde archeoloog Peter Hazen. Op het terrein zijn ook nog enkele houten bijgebouwen en kuilen voor artisanale activiteiten gevonden. Ten noorden van de Bosbeek lagen een klein gebouw met funderingen van ijzerzandsteen en gebouwen op houten palen.





Houten kelder

Bijzonder was de vondst van een kelder of hutkom van hout, van 5 bij 4 meter. Deze had een fundering van houten balken, met daarop een vloer van planken. "Het is uitzonderlijk dat een houten structuur zo goed in de bodem bewaard is gebleven", aldus Peter Hazen. Uit de sporen konden de archeologen aardewerken potten en kruiken recupereren, waaronder luxe tafelwaar, bouwmateriaal, glas en metalen objecten. De archeologen beginnen nu aan de verwerking van de gegevens. Dit levert veel informatie op over de economie en het landschap in de Romeinse periode. In de toekomst kunnen de bijzondere vondsten binnen de gemeente tentoongesteld worden.





(MCT)