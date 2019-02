Appartement tijdelijk onbewoonbaar na keukenbrand Tom Vierendeels

19 februari 2019

12u14 1 Gooik Een appartement in de Wijngaardstraat is tijdelijk onbewoonbaar na een korte maar hevige keukenbrand. Het vuur brak dinsdagochtend kort na 5 uur uit, vermoedelijk door een technisch defect.

De hulpdiensten werden rond 5.15 uur gealarmeerd voor een brand op de eerste verdieping van het gebouw. Toen de lokale politiezone Pajottenland en brandweerzone Vlaams-Brabant West ter plaatse kwamen, had iedereen zich al in veiligheid gebracht. Het ging om twee bewoners van het gelijkvloers appartement en drie bewoners van het door brand getroffen appartement op de eerste verdieping.

Alle personen werden in de ziekenwagen nagekeken en kregen zuurstof toegediend, maar niemand diende overgebracht te worden naar het ziekenhuis. Het vuur woedde voornamelijk aan de dampkap, waarbij ook keukenkasten zwaar beschadigd raakten en met een zwartgeblakerd plafond tot gevolg. Omdat het fornuis niet in werking was en er geen kookpotten in de onmiddellijke omgeving stonden, valt de oorzaak vermoedelijk te zoeken bij de verouderde elektriciteitsleidingen die een kortsluiting veroorzaakten.

Omdat er momenteel geen elektriciteit meer aanwezig is in het getroffen appartement, werd de woonst tijdelijk onbewoonbaar verklaard. De bewoners kunnen terecht bij familie.