Anne opent haar schuurtje vol brocante Al 35 jaar verzamelde ze brocante spulletjes Marc Colpaert

22 februari 2019

Vandaag gooit Anne Jacobs (57) uit de Schavolliestraat in Oetingen de deuren open van haar nieuwe zaak, een schuurtje vol brocante, die de naam Broc-anne-te meekreeg. Gedurende meer dan 35 jaar trok ze geregeld naar tal van rommelmarkten en brocantemarkten en kwam wel altijd met iets naar huis. Nu maakt ze van haar hobby haar bijberoep.

Anne Jacobs werkte vele jaren in de financiële sector en nu ze het wat kalmer aan gaat doen, is het de ideale gelegenheid om haar droom waar te maken. “Ik ben al heel lang bezig met het verzamelen van heel wat brocante, dat ik zocht op rommelmarkten in het Pajottenland en daarbuiten. Nu ik sinds kort wat meer vrije tijd heb, zette ik de stap om in bijberoep met mijn brocante schuurtje van start te gaan”, begint Anne haar verhaal. De laatste maanden kreeg ze de hulp van haar echtgenoot Jo De Clerck, die kleine herstellingen uitvoerde bij sommige voorwerpen die ze vandaag te koop aanbiedt. In haar zaak kan je terecht voor oude spulletjes en meubels die Anne eerst behandelde. “Het is toch zo leuk om deze oude spulletjes een nieuw leven te geven en eerlijk gezegd, ik had echt geen plaats meer in mijn woning om nog nieuwe spulletjes aan te kopen. Aangezien het voor Anne leuk moet blijven, heeft ze er bewust voor gekozen om haar zaak slechts twee dagen per week, op vrijdag van 14 tot 19 uur en op zaterdag van 10 tot 19 uur, open te stellen voor het publiek. Naar de toekomst toe gaat ze nog een website laten aanmaken maar voorlopig kan je haar bereiken via het nummer 0497/51.75.87.