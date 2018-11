Anna zorgt voor een viervoudig vrouwelijk viergeslacht Taarten voor het viervoudig viergeslacht Marc Colpaert

21 november 2018

Bij de families Vanderkelen en Callebaut in Leerbeek werd een klein feestje georganiseerd want in hun familie hebben ze niet één, maar vier vrouwelijke viergeslachten te vieren. Het werd even spannend toen de foto moest genomen worden, want natuurlijk wilden alle vrouwen er op hun best uitzien voor de foto. Stammoeder is Anna Vanderkelen die zelf uit een gezin komt van 12 kinderen. Zij is de moeder van Rita Callebaut(65) met kleindochter Mara(40) en achterkleindochter Britt(15). Dan hebben we Oda Callebaut(62) die met kleindochter Caroline(37) en achterkleindochters Bes(5) en Jill(7 maanden) zorgen voor twee vrouwelijke viergeslachten. Tenslotte is er nog Lena Callebaut(59) met kleindochter Lies(34) en achterkleindochter Viv(2) die het viervoudig viergeslacht compleet maken. Reden genoeg dus om er een klein feestje van te maken en de chocoladetaart was heel lekker. MCT