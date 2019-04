Anita al 15 jaar actief als zorgboerin Was de eerste zorgboerin in het Pajottenland Marc Colpaert

09 april 2019

Op dinsdag overhandigde gedeputeerde Monique Swinnen een attentie aan Anita Baeyens van ‘t Goteringenhof in Kester, één van de eerste zorgboerinnen in Vlaanderen. Ze was trouwens 15 jaar geleden de eerste in het Pajottenland om van start te gaan als zorgboerin. Steunpunt Groene Zorg is nog steeds op zoek naar mensen die ‘zorgboerin’ willen worden, vooral dan in Vlaams-Brabant.

Het Steunpunt Groene Zorg vzw, de organisatie die de werking van zorgboerderijen ondersteunt, bestaat dit jaar 15 jaar. De provincie Vlaams-Brabant was mede trekker van dit aanbod. Al 15 jaar lang leveren zorgboerderijen in heel Vlaanderen een welkome aanvulling op het zorgaanbod van de welzijns- en zorgvoorzieningen. Momenteel bieden ze plaats aan 375 zorggasten voor hun dagbesteding. “We dragen de zorgboerderijen een warm hart toe”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor land- en tuinbouw. “We doen dat door werkingsmiddelen te geven aan Steunpunt Groene Zorg vzw. Hiermee kan het steunpunt zijn dienstverlening naar zorgboerderijen en zorg- en welzijnsvoorzieningen verder uitbouwen”. En dus kreeg Anita Baeyens van de gedeputeerde Monique Swinnen bloemen en een mok of soeptas als attentie voor de eerste Vlaamse zorgboerin. Zij was een van de eersten die op de kar sprong in 2004, toen het Steunpunt Groene Zorg vzw werd opgericht. Sindsdien ontvangt ze op het Goteringenhof in Kester 2 tot 3 dagen per week zorggasten. “Ik was veel thuis en met mijn diploma van maatschappelijke assistente was de stap voor mij niet zo groot om in dit project te stappen. Momenteel komen er op onze boerderij regelmatig zorggasten mee helpen. Ze doen dan kleine klusjes zoals de beestjes mee verzorgen en eten geven en dat loopt heel goed. Je moet natuurlijk eerst even aftasten wat hun mogelijkheden zijn, maar op termijn valt dit best mee”, aldus Anita. Door de jaren heen zijn er al verschillende doelgroepen gepasseerd op de zorgboerderij ‘t Goteringenhof: mensen met psychische problemen, jongeren met schoolproblemen en ook ouderen.

Momenteel komen op maandag en donderdag 2 mensen met autisme. Dit verloopt via een samenwerking met een dienst voor begeleid werken. Op woensdagnamiddag is regelmatig een groepje kinderen tussen 8 en 16 jaar te gast op de zorgboerderij ‘t Goteringenhof. Zij komen vanuit het dagcentrum kennismaken met het boerderijleven.

Voor Anita geven de zorgactiviteiten op het landbouwbedrijf een extra dimensie aan de land- en tuinbouw maar ook aan haar eigen leven. “Als zorgboerin kan je mee beleven hoe de gasten hier tot ontplooiing komen. Dat maakt het zo bijzonder en mooi. De gasten worden op termijn een deel van ons gezin. Ook voor onze kinderen heb ik het altijd als een meerwaarde ervaren dat ze zo van nabij geconfronteerd worden met de kwetsbaarheid van sommige mensen”, besluit Anita.

Steunpunt Groene Zorg vzw doet een warme oproep om nieuwe ‘zorgboerinnen’ aan te trekken vooral dan in Vlaams-Brabant. Wie zich geroepen voelt kan steeds informatie vinden op: www.groenezorg.be.