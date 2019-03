Alwin Loeckx (Groen) kandidaat 1ste opvolger voor het Vlaams parlement: “Per deur die tijdens mijn campagne opengaat, stort ik een euro aan Natuurpunt” Marc Colpaert

11 maart 2019

11u47 2 Gooik Politicus Alwin Loeckx trekt de straat op om de mensen te overtuigen om voor hem te stemmen op 26 mei en per deur die opengaat, stort hij 1 euro op de rekening van Natuurpunt Pajottenland.

Alwin Loeckx (Groen Pajottenland) uit Oetingen is kandidaat eerste opvolger voor het Vlaams parlement tijdens de verkiezingen in mei van dit jaar. Ook al zijn de verkiezingen pas binnen twee maanden, toch start hij vanaf vandaag met de huis-aan-huis bezoeken, omdat hij zo veel mogelijk mensen uit de streek persoonlijk wil aanspreken. “Voor elke deur die opengaat, zal ik een gift van 1 euro overmaken aan Natuurpunt Pajottenland. Ik bespaar op verkiezingsuitgaven, maar geef rechtstreeks steun aan onze lokale natuur”, vertelt Alwin. Hij is van oordeel dat Vlaanderen dringend nood heeft aan meer bos, groen en proper water. Tegen de klimaatopwarming, maar ook om ons zélf beter te voelen in een groenere en gezonde omgeving met zuivere lucht. Al vijftien jaar zet hij zich hiervoor in als vrijwilliger van Natuurpunt en als directeur van streekorganisatie Pajottenland & Zennevallei. “Nu wil ik dit engagement ook politiek versterken”, besluit Loeckx.