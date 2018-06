Als Rode Duivel uitgedoste petanquers worden getrakteerd op taart 28 juni 2018

Het bestuur van de petanqueclub uit Oetingen vroeg aan haar leden om zich als Rode Duivel te verkleden om gezellig een balletje te komen gooien. Bijna alle leden trokken wel iets rood aan of hadden de juiste attributen mee en zo werd het een bonte speelavond daar in het centrum van Oetingen. Het bestuur zorgde dan weer voor enkele taarten, mooi in de Belgische driekleur en ook wat fruitbrochettes, zelfs de servetten waren zwart, geel en rood. Winnaars waren er niet die avond maar iedereen amuseerde zich kostelijk. Een actie die zeker voor herhaling vatbaar is, vinden de leden.





(MCT)