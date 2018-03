Alles over renoveren 09 maart 2018

02u35 0

Wie meer wilt weten over het renoveren van zijn woning moet op dinsdag 13 maart naar Gooik afzakken. Daar vindt een infomoment plaats over dat onderwerp om 20 uur in de refter van de dienst Openbare Werken, Processiestraat 5 in Gooik. Meer informatie via eddy.vandeneede@beweging.net (MCT)