Alles over premies, huren, kopen en renoveren

Marc Colpaert

20 februari 2019

Wie meer wilt weten over het huren, kopen of renoveren van een bestaande woning kan elke donderdag terecht in de Woonwinkel Pajottenland in Leerbeek. Wie met tal van vragen zit over hoe moet ik mijn huidige woning renoveren en kan ik daarvoor een premie ontvangen, of ik wil een woning kopen of huren met wat moet ik rekening houden, die mensen kunnen steeds terecht bij de Woonwinkel Pajottenland. U krijgt er gratis en vrijblijvend advies, elke donderdag van 17 tot 19 uur in het OCMW-gebouw gelegen langs de Ninoofsesteenweg 182 in Leerbeek. Meer info via 02/460.65.17 of www.woonwinkelpajottenland.be.