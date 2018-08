Alfons en Irene zijn diamanten koppel 07 augustus 2018

Alfons de Maeseneer en Irene Gisgand hebben hun zestigste huwelijksverjaardag gevierd in restaurant Folensela in Vollezele. Ze leerden elkaar kennen tijdens een bal in Gooik, werden verliefd en trouwden wat later. Samen kregen ze een zoon Ludo, ondertussen werd de familie uitgebreid met twee kleinkinderen. Irene was arbeidster, Alfons was chauffeur in een kartonfabriek, daarnaast hielp hij meer dan 30 jaar mee in een beenhouwerij in Denderwindeke. Om hun zestigste huwelijksverjaardag te vieren werd er een feestje georganiseerd voor familie en vrienden.





