Alex zorgt voor eerste mannelijk viergeslacht ten huize Anthoons Marc Colpaert

11 maart 2019

Tijdens de doopviering van de kleine Alex Anthoons, pas vijf weken oud, werd even tijd gemaakt voor het eerste mannelijk viergeslacht in de familie in de kijker te zetten. Overgrootvader Jan Anthoons(86) uit Oetingen ooit nog burgemeester van Gooik, zorgde daarvoor met zijn zoon Hendrik(59),zijn kleinzoon Tom(33) en de kleine Alex. Natuurlijk werd er tijdens het doopfeest een extra glaasje gedronken, want niet iedereen kan er mee uitpakken dat ze een mannelijk viergeslacht in de familie hebben. En de kleine Alex die trok zich van al die heisa niet veel aan en sliep rustig door terwijl de foto werd genomen. MCT