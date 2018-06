Al voor derde maal bloemstuk van graf gestolen 22 juni 2018

02u51 0 Gooik In enkele maanden werd al voor de derde maal een bloemstuk gestolen op het graf van Isidor Viaene in Kester. Zijn zoon Stefaan begint het stilaan beu te worden.

"Het begon in de herfst van vorig jaar toen het eerste bloemstuk verdween. Wij hadden iets gekocht met daarin vaste planten, omdat zoiets langer meegaat en kijk, enkele dagen later was het verdwenen", legt Stefaan uit. Begin dit jaar was het weer zo ver, voor een tweede maal verdween een bloemstuk van het graf.





"En toen vaderdag eraan kwam, ging ik een mooi bloemstukje kopen om het die dag op het graf van mijn vader te zetten. Toen ik twee dagen later kwam kijken, was het verdwenen. Zoiets kan toch niet, waar is het respect voor de overledenen naartoe?", vraagt Stefaan zich af.





Sluikstorten

Hij heeft ondertussen een vermoeden dat het sluikstorten in de gemeentelijke container iets te maken zou kunnen hebben met deze diefstallen. "Wie het aandurft om zijn afval in de container van een kerkhof te gooien, die kan gerust ook af en toe eens een mooie vaste plant van een graf meenemen", denkt Stefaan.





Voor zijn moeder Annie Musch zijn de diefstallen nog een veel groter drama.





"Mijn moeder kan het ook al niet vatten dat onbekenden zomaar de bloemen op het graf van haar man komen stelen", besluit Stefaan. (MCT)