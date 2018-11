Actie voor De Rode Neuzen Dag bracht 393 euro op Marc Colpaert

19 november 2018

In de gemeentelijke lagere School De Oester in Oetingen bracht een actie voor De Rode Neuzen Dag in totaal 393 euro op. De kinderen van De Oester uit Oetingen kegen de kans om een appelkaart te kopen en daarmee gedurende 5 weken op maandag en vrijdag een appel te krijgen. “Daarnaast was er nog een actie waarbij de ouders éénmalig een appelpakket konden aankopen. De winst van deze appelkaart en het appelpakket brachten samen 393 euro op en werd vorige week integraal gestort op de rekening van Rode Neuzen Dag”, vertelde directeur Nadine Vanbiervliet ons. MCT