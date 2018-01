Academie krijgt twee nieuwe vleugelpiano's 23 januari 2018

02u26 0 Gooik De Academie in Gooik krijgt binnenkort twee nieuwe piano's. Die moeten een exemplaar vervangen dat intussen al 33 jaar gebruikt wordt als begeleidingsinstrument.

De Academie maakt dit jaar werk van een groots pianoproject en daarom wordt het exemplaar in de Balletzaal vervangen. "De piano die er nu staat, gaat al 33 jaar mee en vertoont grote gebreken", zegt directeur Sarah Copriau. "Het instrument is ook niet langer geschikt om te gebruiken in de lessen. Tot op de snaar versleten, met andere woorden."





De nieuwe vleugelpiano zal niet alleen gebruikt wordt voor de lessen piano, maar ook voor muzikale begeleiding tijdens bijvoorbeeld examens. Voorts wil de Academie nog een tweede, kleinere vleugelpiano aankopen om het instrumentenbestand uit te breiden. In de gemeentelijke begroting werd een bedrag van 60.000 euro opgenomen voor de aankoop. De Academie heeft 107 leerlingen die pianoles volgen.





(MCT)