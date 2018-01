Academie giet halve eeuw geschiedenis in boek 02u25 0 Foto Colpaert Voorzitter Sarah Copriau (l.) en enkele leerkrachten stellen het boek voor. Gooik In het kader van een halve eeuw Academie van Gooik werd in De Cam het boek 'Kroniek van de Academie' voorgesteld.

Het huidige schooljaar is er geen zoals de andere voor de Academie van Gooik. Die viert immers haar vijftigste verjaardag en dat mag niet onopgemerkt voorbijgaan. Daarom ook de voorstelling van 'Kroniek van de Academie', waarin tal van weetjes, feiten, foto's en teksten uit de vijftigjarige geschiedenis chronologisch opgelijst zijn. "Wist je dat wij de eerste academie in Vlaanderen waren met een afdeling volksmuziek?", vraagt voorzitter Sarah Copriau. "En dat al in 1999. De vraag was groot, we hebben die afdeling opgericht, en het is een succes geworden."





'Kroniek van de Academie' kost 25 euro en is te bestellen via het e-mailadres academie@gooik.be.





(MCT)