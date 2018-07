Aardbeienhoeve houdt opendeurdag 27 juli 2018

Tal van mensen zakten af naar de aardbeienhoeve van Geert Heremans in de Condijstraat in Oetingen. Om de mensen meer te vertellen over het kweken van aardbeien gooide Geert Heremans van de aardbeienhoeve de deuren open. Tal van mensen kwamen een kijkje nemen en wie van dit alles dorst of honger had gekregen, geen nood. Er waren hamburgers, ambachtelijk ijs en tal van dranken te verkrijgen. Voor de kinderen werd er een springkasteel geplaatst.





(MCT)