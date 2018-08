Aanleg parkeerstip gestart 06 augustus 2018

De werken voor de aanleg van een parkeerstip in het centrum van Gooik zijn gestart. Om er voor te zorgen dat het centrum van Gooik geen grote parkeerplaats wordt, is de gemeente van plan om in een extra parkeerstip te voozien. Achter het lokaal van het jeugdhuis Guuk werd door de gemeente een geschikt terrein gevonden. " De werken zijn gestart met het plaatsen van de nodige funderingswerken voor deze 40 parkeerplaatsen", zegt architect en eerste schepen Simon De Boeck(CD&V).





"Deze week gaan ze verder met het plaatsen van de klinkers en we hopen dat binnen anderhalve maand dit parkeerplein op enkele tientallen meters van het dorpscentrum afgewerkt is", aldus de schepen. Als deze parkeerstip operationeel is, verdwijnen er een 15 tal parkeerplaatsen in het centrum van Gooik.





(MCT)