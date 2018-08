7.111 euro subsidie voor Jeugdheem Strijland 16 augustus 2018

Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) investeert 7.111 euro in het Jeugdheem Strijland in Gooik. Dankzij gerichte steun kunnen Vlaams-Brabantse uitbaters hun verblijf moderner, gezinsvriendelijker en/of brandveiliger maken voor een breder publiek. "Wanneer jongeren met vakantie gaan, moeten ze dit ook in alle comfort en veiligheid kunnen doen. Ik wil toerisme binnen het bereik van elke Vlaming brengen", zegt Ben Weyts. En daarom krijgt het Jeugdheem in Strijland 7.111 euro subsidie om moderniseringswerken te laten uitvoeren in hun lokalen. Dit was nodig, want deze lokalen hadden dringend een opknapbeurt nodig. (MCT)