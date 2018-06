65 mensen amuseren zich op twaalfde buurtfeest in de Goteringenstraat 20 juni 2018

In de Goteringenstraat in Kester werd al voor de twaalfde maal een buurtfeest georganiseerd. Ongeveer 65 mensen uit de Peverstraat, de Daalstraat, de Goteringenstraat en de Viergatenstraat waren van de partij. Samen genoten ze van een lekkere barbecue en nadien waren er nog ijsjes. "Het loopt heel goed, wij hebben enkele tentjes gekregen van de gemeente en we hebben ook nog een zeilsculptuur geplaatst, voor als de zon te hard schijnt", vertelde Gunther Cannoot. Voor de kinderen werd er een springkasteel geplaatst.











(MCT)