400 muzikanten overspoelen gemeente 23 augustus 2018

Niet minder dan 400 muzikanten overspoelen momenteel de gemeente Gooik. Vijf dagen lang vindt er een stage plaats in het teken van traditionele volksmuziek, en dit al voor de 40ste keer. Op dertien verschillende locaties in het centrum, kan men deze week tal van muzikanten aan het werk zien. Wij trokken naar de leslokalen van basisschool De Bron. "We komen hier al zes jaar en vinden dit toch wel een prachtige stage", zegt Petra uit Brugge. Doedelzak, accordeon, hakkebord, viool, draailier en fijfer, iedereen krijgt de kans om op deze bijzondere muziekinstrumenten te spelen. Als afsluiter is er elke avond een concert in de kerk, met op vrijdag een optreden van Herman De Wit en Rosita.





(MCT)