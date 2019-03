23ste (!) veroordeling voor geweldenaar WHW

12 maart 2019

15u24 0 Gooik Een man uit Gooik is veroordeeld tot 1 jaar cel voor een resem betichtingen, gaande van partnergeweld tot vernielingen. Hiermee voegt de man nóg een vermelding toe aan zijn strafregister van 8 bladzijden.

De veroordeling is de 23ste (!) voor de man. Na een tumultueuze relatie zette zijn vriendin in 2017 er een punt achter. Haar familieleden en vrienden slaakten een zucht van opluchting want de relatie was een ware hel geweest. Zo kreeg hij in Gent nog een celstraf van 1 jaar voor partnergeweld. Het stopzetten van de relatie bleek echter het begin te zijn van nóg meer incidenten. Hij beschadigde de wagen van haar ouders, stampte tot twee maal toe haar voordeur in en volgde haar naar haar werk. Ook de auto van een van haar vrienden moest eraan geloven na een nieuwe woordenwisseling. Het ging zelfs zo ver dat hij op haar werk binnenstapte en haar - voor de ogen van een collega - enkele klappen gaf.