18 maanden voor naïeve vader die dochters geld afluist 07 september 2018

Gooik Een 73-jarige man uit Gooik is veroordeeld tot 18 maanden cel met uitstel, omdat hij misbruik gemaakt heeft van kwetsbare personen.

De man was in zware financiële problemen gekomen, nadat hij drie keer het slachtoffer werd van Afrikaanse oplichters. Hierdoor was hij 600.000 euro verloren. Na eerst geld te hebben geleend van familie, plunderde hij ten einde raad tussen de zomer van 2015 en die van 2016 de rekeningen van zijn drie zwakzinnige dochters. Zo chanteerde hij hen door te zeggen dat hij zijn huis -en dus hun erfenis- zou moeten verkopen als ze hem geen geld gaven. Ook gebruikte hij geweld om hen geld af te troggelen. In totaal bekwam hij zo 43.805 euro van hen. De kans dat de vrouwen hun geld nog zullen terugzien, is onbestaande. De man zit zo aan de grond dat hij bij de behandeling van de zaak met de fiets van Gooik naar het Poelaertplein was gereden.





(WHW)