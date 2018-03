124 per uur op Ninoofsesteenweg 20 maart 2018

02u45 0

Tim T. heeft een vriend minder sinds die met zijn bestelwagen op de Ninoofsesteenweg in Gooik 124 kilometer per uur reed, terwijl je er maar 70 mag rijden. Dat vertelde zijn advocate in de politierechtbank. "Hij leende zijn bestelwagen die nacht uit aan een vriend en om 2 uur 's nachts werd die geflitst", legde ze uit. "Een kwartier later werd er nog eens een overtreding vastgesteld en die minnelijke schikking betaalde mijn cliënt." De advocate vond dat een extra straf niet meer op zijn plaats was maar de politierechter vond het wel vreemd dat T. eerst wel opgegeven had dat hij reed. Daarom kreeg hij toch nog een boete van 600 euro, waarvan 200 euro met uitstel en een rijverbod van vijftig dagen. (BKH)