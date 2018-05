"Zelf 23 kg kwijt dankzij hypnose" TAMARA WORDT THERAPEUTE NA POSITIEVE ERVARING MARC COLPAERT

19 mei 2018

02u42 0 Gooik Tamara Noynaert uit Leerbeek viel in zes maanden tijd liefst 23 kilogram af, met dank aan hypnosetherapie. En nu wil ze ook zelf anderen helpen, met haar eigen getuigschrift van hypnotiseur op zak.

Tamara is al enkele jaren actief als kindercoach in haar praktijk in de Brusselstraat in Leerbeek. Via vrienden kreeg ze vorig jaar de vraag waarom ze zich ook niet zou specialiseren in hypnosetherapie. "Ik wist wel dat dit bestond, maar ik was niet echt overtuigd", geeft ze toe. "Maar omdat ik de laatste tijd wat kilootjes bijgekomen was, rijpte het plan om het gewoon zelf eens te proberen." En zo gezegd, zo gedaan. Tamara trok naar een erkende hypnotiseur met de vraag om haar te helpen in de strijd tegen de kilo's. "Het resultaat was dat ik in zes maanden tijd liefst 23 kilogram kwijtgespeeld ben", vertelt ze. "En in al die tijd heb ik eigenlijk nooit echt honger gehad. Ik ben onbewust gewoon anders gaan eten en drink veel meer water."





Maar het werd meer dan een positieve ervaring. Tamara vond in haar eigen therapie een stimulans om ook zelf haar getuigschrift hypnose in Aarschot te behalen. En sinds vorige maand mag ze zich officieel een hypnosetherapeute noemen. Zelf gebruikt ze enkel haar handen en ogen om iemand te hypnotiseren, al is het vooral belangrijk dat de patiënt er zelf voor openstaat en akkoord gaat met de behandeling. "Je ziet zo vaak in films en shows op televisie dat mensen zomaar gehypnotiseerd worden en dan allerhande dingen gaan doen. Wel, vergeet dat maar. Als je het zelf niet wilt, dan kan niemand je in trance brengen."





Stoppen met roken

Tamara kan haar nieuwe skills uiteraard gebruiken om mensen te helpen bij het afvallen, maar het blijkt ook geschikt te zijn voor patiënten die problemen ondervinden om de sigaret af te zweren, nagelbijters,... "Mijn eerste 'klant' was mijn eigen zoontje", klinkt het. "Hij is zeven jaar jong, maar sliep tot voor kort nog altijd met een fopspeen. Ik heb hem een halfuurtje voor hij ging slapen gehypnotiseerd en sindsdien heeft hij zelfs niet meer om zijn 'tutje' gevraagd."





"Het mooie aan hypnose is dat je je een ander mens voelt", legt Tamara nog uit. "Een roker die naar mij gekomen was om die slechte gewoonte te kunnen laten, is na de sessie buiten gekomen, zag daar een bak vol sigarettenpeuken staan, en zei dat het enorm stonk."





Een hypnosesessie bij Tamara neemt al snel een klein uur in beslag en kost 110 euro. Meer informatie krijg je via de website www.hypnosetherapeutetamara.be, waar je ook een afspraak kan maken.