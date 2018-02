"Ze zijn te lui en te laf om Shittu te zoeken" BERUCHTE BOER DOET OPMERKELIJKE UITSPRAAK OVER TOPVOLLEYBALLER TOM VIERENDEELS

26 februari 2018

02u41 0 Gooik "Als ze Stephen Shittu willen vinden, zullen ze beter moeten zoeken. Maar daar zijn ze te lui en te laf voor." Een wel heel straffe uitspraak van landbouwer Koen V.H. (50), nadat zijn inboedel afgelopen weekend onder toezicht van federale agenten aangeslagen werd. Vooral dan omdat die inbeslagname niks met de verdwijning van de topvolleyballer te maken had.

Klokslag 6 uur viel een arrestatieteam van de federale politie afgelopen zaterdag binnen in de boerderij van Koen V.H., waar ook zijn drie zonen wonen. Die actie kwam er nadat de Brusselse rechtbank van koophandel op 30 januari het faillissement van het landbouwbedrijf uitgesproken had. Sindsdien hadden curator en gerechtsdeurwaarder al twee pogingen ondernomen om de inboedel aan te slaan, maar telkens weigerde V.H. medewerking te verlenen. En omdat hij in het verleden ook al meermaals gedagvaard werd voor geweld tegen de politie, werden deze keer de grote middelen ingezet. Naast het arrestatieteam tekende immers ook nog de lokale politie present.





Hersenbloeding

Incidenten waren er deze keer niet, ook al omdat er naar verluidt niemand thuis was. "Ik ben donderdag flauwgevallen en door de huisdokter doorverwezen naar het ziekenhuis, waar een hersenbloeding vastgesteld werd", aldus Koen V.H. "Ook mijn zonen waren niet thuis." Maar zelfs zonder incidenten duurde het tot goed 14 uur voor de interventie achter de rug was. Meerdere vrachtwagens vertrokken met een lading dure landbouwmachines, waaronder een balenpers en telescooplader. En daar bleef het niet bij. "Uit het huis werd alles wat los stond, meegenomen", zegt V.H. "Borden, bestek, stoelen, kledij, matrassen, een gevulde diepvriezer,... Ze hebben zelfs een kluis kapotgeschoten om de inhoud mee te kunnen nemen: 10.000 euro cash. In totaal hebben ze hier voor honderdduizenden euro's mee - volgens mij meer dan wat de schulden bedragen. Bovendien hebben ze dit recht ook niet, vermoed ik. Mijn zonen hebben alles onlangs overgenomen en momenteel huren ze het materiaal, tot de akte verleden is. De rechtbank heeft daar alle bewijzen van, en toch wordt het materiaal meegenomen. Een laffe daad, eens te meer omdat wij er niet waren en ons dus niet konden verdedigen. Drie advocaten zijn al met de zaak bezig."





Tip gegeven

Tot zover de inbeslagname. Want een hoop agenten en een afgesloten straat: dat leek eerder op een nieuwe huiszoeking in het kader van de verdwijning van Stephen Shittu. De topvolleyballer werd in 2012 voor het laatst gezien, en een tijdlang werd gedacht dat Koen V.H. daar iets mee te maken had. Tot het parket hem eind vorig jaar buiten verdenking stelde. Maar hoewel de interventie van zaterdag daar dus niets mee te maken had, kwam V.H. er wel zelf op terug met enkele opmerkelijke uitspraken. "Enerzijds heb ik klacht ingediend tegen de persoon die het gerucht van mijn betrokkenheid verspreid heeft", aldus de landbouwer. "Anderzijds heb ik ook een tip gegeven na wat ik zelf over die verdwijning gehoord heb... Ze zullen Shittu niet vinden, tenzij ze beter zoeken. Maar daar zijn ze te lui en te laf voor. Meer zeg ik daar niet meer over. Na afgelopen zaterdag moet de politie niets meer van mij verwachten."





Intussen bekijkt de landbouwer wat hij en zijn zonen nu moeten doen, gezien het huis volgens hem quasi onbewoonbaar is sinds de inbeslagname. "Ik weet echt niet hoe het nu verder moet..."