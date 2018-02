"Ze laten hun motor hier warmdraaien. OM 3 UUR 'S NACHTS" BEWONERS EDINGSESTEENWEG VRAGEN MAATREGELEN TEGEN TRUCKS MARC COLPAERT

15 februari 2018

02u25 0 Gooik Ze rijden te snel, ze parkeren hinderlijk, en laten hun motor om drie uur 's nachts warmdraaien. Of hoe truckers niet meteen graag gezien zijn langs de Edingsesteenweg. De gemeente wil daar ook iets aan doen, maar heeft geen vrije hand omdat het om een gewestweg gaat. Al zullen extra verkeersborden truckers nu wel naar specifieke parkeerstroken leiden.

Sandra Van Der Kelen (46) en Dimitri Lauwens (42) wonen nu al zo'n tien jaar in een gerenoveerde woning aan de Edingsesteenweg. Een woning die davert wanneer er weer eens een zware vrachtwagen langsrijdt. "De laatste maanden is de verkeersdrukte hier enorm toegenomen", vertelt het koppel. "En dan gaat het vooral om vrachtwagens. Bovendien houden de weggebruikers - vrachtwagens en personenauto's - zich niet aan de snelheidslimiet. We hebben de gemeente en het gewest al gevraagd om in te grijpen. Wat dat gedaver betreft: daar kan fluisterasfalt eventueel een oplossing bieden. En er zouden hier ook best wat vaker snelheidscontroles mogen plaatsvinden."





Controles aanvragen

Michel Doomst (CD&V), burgemeester van Gooik, kent het probleem. "Al wil ik eerst en vooral toch duidelijk stellen dat het hier om een gewestweg gaat", zegt hij. "Wij kunnen als gemeente dus niet beslissen dat het wegdek vernieuwd moet worden. Wat we wel kunnen doen, is de nodige snelheidscontroles aanvragen bij de politie - en die zijn er ook al geweest." Doomst beloofde intussen ook om na te gaan of de gemeente op gezette tijdstippen een waarschuwingsbord kan plaatsen, dat langsrijdende weggebruikers erop wijst wanneer ze het gaspedaal te diep induwen."





Mastodont voor de deur

Tot zover het langsrijdende verkeer, want helaas houdt het daar voor Sandra en Dimitri niet bij op. "De laatste tijd parkeren steeds meer chauffeurs hun vrachtwagen langs de steenweg - pal voor onze woning", klinkt het. "Dat je dan de hele tijd op zo'n mastodont moet kijken, tot daar. Maar wanneer die truckers om 2 of 3 uur 's ochtends willen vertrekken, wordt het pas echt erg. Zeker in de winterperiode durven ze de motor al eens tot een halfuur laten warmdraaien. We hebben het ooit eens gewaagd om midden in de nacht bij zo'n trucker te gaan klagen, maar dat viel tegen. We kregen enkel het opgestoken vingertje als reactie. En intussen ben je dus wel wakker."





Tegen die parkeeroverlast heeft de gemeente intussen maatregelen getroffen. "We hebben al enkele borden geplaatst die aangeven dat enkel auto's nog welkom zijn", legt Doomst uit. "En dat zullen er meer worden. Bedoeling is om de truckers naar plaatsen te leiden waar zo goed als geen woningen staan. Maar opnieuw: het is een gewestweg, dus dit moet allemaal besproken worden met het gewest - en tal van andere diensten. Dat is niet altijd simpel."