'Watchoutforthegiants' in finale Humo's Rock Rally 21 april 2018

02u48 0 Gooik De Gooikse rockband 'Watchoutforthegiants' staat zondag op het podium van de Ancienne Belgique, en dat voor de finale van Humo's Rock Rally.

Watchoutforthegiants werd opgericht in 2011 door zanger Birger Ameys en Jasper Suys. Enkele jaren later wisten ze door te stoten naar de halve finale van Humo's Rock Rally. En dit jaar doen ze het nog beter, met een finaleplaats in een uitverkochte AB.





"Het is vooral prachtig dat we in de legendarische AB mogen optreden", zegt Birger Ameys. "Hoe onze groep gevormd werd? We zijn samengekomen door onze liefde voor muziek. Je kan ons vergelijken met een band als Radiohead. Voorts is zanger Lou Reed een groot voorbeeld."





De winnaar van de Rock Rally krijgt onder meer een geldprijs van 10.000 euro. (MEN)