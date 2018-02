"Tip werd correct onderzocht" 27 februari 2018

Het parket Halle-Vilvoorde laat weten de tip die Koen V.H. uit Oetingen gaf over de verdwijning van topvolleyballer Stephen Shittu wel degelijk correct behandeld te hebben. "De tip werd wel onderzocht, maar bleek niet correct", laat parketwoordvoerster Carol Vercarre weten. "Voorts is er geen enkel onderzoeksspoor meer in het dossier." In april is de man dus zes jaar verdwenen, zonder enig spoor. Koen haalde gisteren in onze krant zwaar uit naar de politie. "Ik heb een tip gegeven, maar ze zijn te lui en te laf om die te onderzoeken", foeterde hij. "Ze zullen hem niet vinden, tenzij ze beter zoeken. Maar meer moet de politie niet meer verwachten van mij." Wat die tip exact was wil de man niet zeggen. (TVP)