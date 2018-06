"Stel schatten uit het verleden tentoon" 05 juni 2018

02u45 0 Gooik De Heemkundige Kring Gooik pleit voor een tentoonstellingsruimte om schatten uit het verleden te tonen aan het grote publiek.

Afgelopen weekend was er nog een infostand langs de Edingsesteenweg waar vondsten uit de vicus van Kester, de prehistorische sites op de Kesterheide en de middeleeuwse Borcht werden getoond. "Er zit heel wat waardevols in de bodem. Zo'n 250 mensen kwamen de voorwerpen aan onze infostand bewonderen", zegt Jean-Paul De Loecker, voorzitter van de Heemkundige Kring. "Een teken dat we alle schatten uit het verleden een permanent plekje ergens in onze gemeente moeten geven."





Museum

De Loecker denkt dan niet alleen aan de opgravingen in Kester, maar ook op andere plaatsen. "Er werden ook tal van oude schatten tussen de muren van kasteel De Borcht opgegraven. Ik ben van oordeel dat onze inwoners de kans moeten krijgen om deze voorwerpen op een bepaalde plaats te kunnen bekijken", zegt hij.





Burgemeester Michel Doomst (CD&V) volgt deze stelling tot op een bepaald punt. "Een echt museum voor deze vondsten kunnen we als kleine gemeente vandaag niet aan, dat zou eerder op streekniveau moeten gebeuren. Misschien is het op korte termijn wel mogelijk om mooie vondsten uit ons verleden in kasten op verschillende locaties te plaatsen. Ik denk dan in de eerste plaats aan ons educatief centrum Paddenbroek, zeker omwille van de band met de Kesterheide, de Cam of het gemeentehuis."





(MCT)