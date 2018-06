"'In goede en slechte dagen', heb ik ooit beloofd" JULES (83) ZORGT AL HELFT VAN ZIJN LEVEN VOOR 'ZIJN' SIMONE (84) MARC COLPAERT

23 juni 2018

02u57 0 Gooik Vandaag is het Dag van de Mantelzorger. Een ideale moment voor het verhaal van Jules Appelmans (83). De man woont met zijn vrouw op de Edingsesteenweg in Gooik en zorgt al 44 jaar voor 'zijn' Simone Van Eeckhoudt (84), die jaren geleden getroffen werd door de ziekte ALS.

Het was in de jaren '70 dat Simone op regelmatige tijdstippen begon te vallen. Wat later stapten ze naar de dokter en na de nodige onderzoeken viel de diagnose: Simone had ALS. Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) is een dodelijke zenuw- en spierziekte. "In de eerste jaren kon ik mezelf nog wat behelpen, maar vanaf 1984 was ik volledig aangewezen op mijn man. Hij moest me eten geven, mijn neus afvegen, eigenlijk moet hij gewoon alles voor me doen, want ik ben bijna volledig verlamd", zegt Simone stil. "Ik heb daar toen verteld dat ik er voor haar zou zijn en vandaag ben ik er nog steeds. In goede en in slechte dagen", zegt Jules resoluut. Zijn dag begint heel vroeg want om 4 uur in de ochtend staat Jules al naast haar bed om zijn vrouw te verzorgen. "Rond 7 uur komt dan de verpleegster van het Wit-Gele Kruis, wat later om 8.30 uur zet ik haar dan in haar rolstoel en eten we samen een yoghurtje. Rond de middag is het tijd om te eten en zo gaat het de hele dag door, alle dagen. Simpel is het zeker niet, en op veel hulp moet je niet rekenen, je staat er meestal alleen voor", zegt Jules bitter. Gelukkig komt er iemand van gezinshulp twee keer per week een halve dag bij hen en woont zoon Luc naast de deur.





Zij onthoudt nog alles

"Ik ben heel blij dat mijn vrouw nog steeds een heel helder hoofd heeft en dat we nog gezellig samen kunnen kletsen, zo gaat de tijd was vlugger. Ik vergeet gemakkelijk geboortedatums of de telefoonnummers van vrienden, maar Simone kent ze allemaal uit het hoofd", bevestigd Jules. "Ja, het hoofd gaat nog prima, spijtig dat de rest van mijn lichaam het laat afweten", zegt Simone fel. Vroeger ging ons koppel nog regelmatig eens op stap, meestal naar de winkel, maar ook al en toe eens naar de kapel van Saffelberg in Lennik. "Naar de winkel gaan lukt echt niet meer, ook al vond ik het altijd heel plezant om de prijzen te vergelijken. Maar ik zou toch nog eens graag dit jaar naar de kapel van Saffelberg gaan", besluit Simone.





Jules is zelfs door de inwoners van Gooik genomineerd voor de actie 'De warmste Gooikenaars' en wordt vandaag in De Cam verwacht.