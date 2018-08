"Dure zeilsculpturen duwen andere projecten op lange baan" 25 augustus 2018

02u26 0 Gooik De nieuwe zeilsculpturen in het centrum van Gooik kosten volgens N-VA 320.000 euro. Een stevig kostenplaatje dat andere projecten, zoals de werken in de Polderstraat, naar de achtergrond zou duwen.

"Het is ondertussen wel duidelijk dat de Gooikenaar niet zat te wachten op een dergelijke herinkleding van het centrum", zegt N-VA-lijsttrekker Ellen Mathieu. "Wij hadden die 320.000 euro liever geïnvesteerd in het ondernemingsgebeuren, om zo weer wat leven in het dorpscentrum te krijgen."





Ook de timing van het project is volgens N-VA geen toeval. "Maar het ergste vinden we nog dat het budget niet overschreden wordt door het project voor de herstellingswerken in de Polderstraat in Leerbeek op de lange baan te schuiven", aldus Mathieu.





"Meer dan alleen zeilconstructies"

"Bij de werken aan het dorpsplein gaat het niet alleen over de zeilconstructies, maar ook om groenaanleg, betonnen keerelementen, houten bekleding voor zitbanken, een speeltuin en een fietsenstalling", weerlegt schepen Simon De Boeck. "De werken in de Polderstraat kunnen nog niet van start gaan omdat het dossier nog niet rond is. Wij hebben dit project dus zeker niet op de lange baan geschoven." (MCT)