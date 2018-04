"Doe 'onzen Blackie' maar een ijspootje" PAJOTSE CRÈMEKAR BEDIENT NU OOK UW TROUWE VIERVOETER MARC COLPAERT

06 april 2018

02u28 0 Gooik "Doe mij maar drie bolletjes, en voor 'onzen Blackie' een lekker ijspootje." Kijk vooral niet verbaasd op wanneer u die bestelling hoort aan de Pajotse Crèmekar. Want op vraag van vele klanten hebben Gunther en Ellen voortaan ook een verfrissend aanbod voor... honden.

Gunther De Wilde (40) en Ellen Robeyn (32) uit Gooik rijden nu al enkele jaren met hun Pajotse Crèmekar door onder meer Lennik, Herne, Gooik en Galmaarden. Ze brengen ambachtelijk ijs aan de man - en nu dus ook aan de hond. Kan wat raar klinken, maar de vraag bleek er te zijn. "Vorig jaar waren er heel wat klanten die een ijsje voor zichzelf bestelden, en meteen ook een bolletje voor de hond vroegen", vertelt Gunther. "Ik heb die mensen altijd duidelijk gemaakt dat ijs eigenlijk niet echt gezond is voor onze trouwe viervoeters, maar ondertussen was het zaadje wel geplant. Een hond kan bij warm weer zeker ook wat verfrissing gebruiken en dus zijn we op zoek gegaan naar een oplossing."





In de voorbije winterperiode werkten Gunther en Ellen een nieuw concept uit: de ijspoot, nu te koop voor 3 euro. Een ambachtelijk product, maar dan op basis van sojamelk - kwestie van lactose te vermijden, want ook dat is niet gezond voor viervoeters. Ook dierlijke vetten vind je niet terug in het ijsje voor honden. Wat er dan wel in verwerkt wordt? Groentjes en stukken fruit, gepureerd en samengeduwd in de vorm van een hondenpoot. Het ijsje wordt geleverd op een stokje, zoals je doorsnee raket. Maar geen houten stokje natuurlijk. "Een gezonde hondenstick", klinkt het. "De hond moet zich dus niet inhouden en mag het ijsje in z'n geheel naar binnen spelen."





Eerst een pootje

Nu het ijsseizoen langzaam weer op gang komt, kunnen Gunther en Ellen hun nieuwe product lanceren. "Het zal nog even afwachten zijn of ons hondenijsje succes heeft, maar we hebben er vertrouwen in", aldus Ellen. En de eerste proevers gaven haar al gelijk. Bruce, de berner sennen van Ingrid Maes, mocht de spits - min of meer letterlijk - afbijten. Na een beleefd pootje aan Ellen en enkele schuchtere likjes aan het ijsje, ging de rest er maar al te vlotjes in.





Voor meer informatie over de ijsmakers kan je terecht op de website www.pajotsecremekar.be.