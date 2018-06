"Begraafplaatsen kunnen heel wat groener" 08 juni 2018

02u32 0 Gooik Groen Pajottenland breekt een lans voor groenere begraafplaatsen in Gooik. Ook moet er volgens de partij aan plattelandscentrum Paddenbroek plaats komen voor asverstrooiingen en afbreekbare urnes.

Er is nog werk aan de winkel, meent Groen Pajottenland. "Veel begraafplaatsen zijn vandaag troosteloos ingericht, met grote oppervlaktes rode of grijze kiezelstenen en andere verharding", zegt Alwin Loeckx. "Dat moet beter kunnen. Wij stellen dan ook voor om voor meer bloemen en planten te kiezen."





Maar dat doet de gemeente ook, werpt schepen Herman Anthoons (CD&V) op. "Waar er gewerkt wordt op begraafplaatsen, laten we de rode grindpaden nu al vervangen door graspaden - zoals binnenkort in Oetingen", legt hij uit. "In Kester hebben we wel enkele bomen moeten verwijderen omdat bezoekers aangekaart hadden dat die de grafzerken bevuilden."





Maar Groen stelt ook voor om asverstrooiingen in Paddenbroek mogelijk te maken. "Als zoiets wettelijk kan, dan zijn wij eerder geneigd om niet voor Paddenbroek te kiezen, maar wel voor de site rond het kruisbeeld op de top van de Kesterheide", reageert schepen Simon De Boeck. (MCT)